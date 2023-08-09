В Україні зараз найнижчий за останні 20 років рівень корупції - Марченко

У Мінфіні вважають, що зараз в Україні спостерігається найнижчий за останні 20 років рівень корупції.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Корупцію в Україні треба розглядати з декількох площин. Я скажу так. Я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я – "податківець зі стажем". За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим. Але в принципі в цілому по системі", - сказав він.

На запитання, звідки такі висновки, Марченко відповів, що із досвіду та по відчуттях.

"І певне розуміння цифр. Тобто корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом. Дуже важко робити ті речі, які робив, умовно кажучи, в період Януковича. У нас немає збагаченого, у нас немає міністерських посад, на яких у нас стають олігархами. Може це бути аргументом? Може? Може", - вважає міністр.

Як повідомляли раніше, Зеленський пригрозив депутатам і чиновникам, які працюють на власну "кишеню".

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