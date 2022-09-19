В Україні зареєстровано другий випадок мавпячої віспи - МОЗ

За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Звернення до лікарні відбулося кілька днів тому.

Сьогодні в Україні зареєстрований другий випадок віспи мавп.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров`я.

Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, в ротовій порожнині, на руках.

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За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Звернення до лікарні відбулося кілька днів тому.

”Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатися по медичну допомогу та самоізолюватися. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку”, - наголосили в міністерстві.

У МОЗ нагадали, що перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований в Україні 15 вересня.

Зазначається, що між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Серед симптомів — лихоманка та характерні висипи. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контакту і рідко виявляється за межами Африки.

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