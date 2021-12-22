В Україні зареєстровано пасажирський літак з рекордною кількістю місць: куди він курсуватиме

В Україні зареєстровано пасажирський літак з рекордною кількістю місць: куди він курсуватиме

Літак матиме одночасно місяця і для бізнес-, і для економкласу, загальною кількістю 531 сидіння.

Чартерна авіакомпанія Azur Air Ukraine внесла до реєстру цивільних повітряних суден України далекомагістральний літак Boeing 777-300ER. Його місткість є рекордною для української авіації і становить 531 крісло.

Про це повідомляє avianews.com.

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За даними державного реєстру, повітряне судно випущене у 2007 році. До 2019-го літак курсував до Emirates, а потім експлуатувався у російській авіакомпанії Azur Air.

Останній політ літак здійснив 25 листопада з Москви до Анталії. До цього повітряне судно літало за туристичними напрямками з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Новосибірська та Ростова-на-Дону.

У листопаді авіакомпанія Azur Air Ukraine повідомила, що Boeing 777 матиме одночасно місця і для бізнес-, і для економкласу, загальною кількістю 531 сидіння.

Слід зазначити, що літак має дуже щільне розміщення сидінь, що може позначитися на зручності під час тривалих перельотів. Наприклад, Emirates ставить у свої Boeing 777-300ER лише від 364 до 442 крісел.

У компанії Azur Air Ukraine повідомляють, що Boeing 777-300ER вже найближчими тижнями може розпочати возити туристів у напрямку Карибського басейну – на Домінікану та мексиканський Канкун.

Нагадаємо, іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines від 7 грудня розпочав регулярні пасажирські рейси між Парижем та Києвом. Авіаперевізник виконуватиме рейси з Києва двічі на тиждень – щовівторка та щонеділі.

Проте між Україною та Італією кількість авіарейсів скоротилася. Відтепер кількість перельотів до Рима та Мілана значно знизиться, принаймні до лютого 2022 року. Такому рішенню передувало встановлення Італією нових протиепідемічних обмежень.

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