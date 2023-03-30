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В Україні зареєстровано петицію про розміщення ядерної зброї США: у Медведєва — істерика

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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В Україні зареєстровано петицію про розміщення ядерної зброї США: у Медведєва — істерика

Фото: Getty Images

Ініціативу розміщення ядерної зброї від США на території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням підтримала поки 251 особа.

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв відреагував на зареєстровану в Україні петицію про розміщення американської ядерної зброї. 

Зазначену петицію зареєстровано на сайті глави держави Володимира Зеленського 30 березня.

У петиції подано заклик до розміщення ядерної зброї США на території України. 

Першого ж дня петицію підписали 215 людей. Для розгляду президентом України потрібно набрати 25 тисяч голосів.

Документ вже прокоментували в Кремлі.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на петицію запропонував скласти в РФ петицію про превентивний ядерний удар, про що написав у власному Telegram-каналі.

Медведєв запропонував ініціювати російську "петицію про попереджувальний (або превентивний) ядерний удар", якщо президент США Джо Байден привезе до Києва "валізу з кодами".

"Танки та ракети постачають, літаки майже готові давати. Дивишся, і ядерну зброю свою віддадуть", — додав чиновник.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв не приховує вже імперські амбіції Кремля, заявивши, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”.

Тим часом очільник Кремля Путін оголосив весняний призов на військову службу.

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Дата публікації
Перегляди
4818
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