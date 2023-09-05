В Україні зареєстровано випадки небезпечного інфекційного захворювання - МОЗ

У МОЗ наголосили, що хвороба може призвести до серйозних ускладнень.

В Україні зареєстровано кілька випадків небезпечного та високозаразного інфекційного захворювання - кору.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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У МОЗ наголосили, що кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту, а також до інвалідності та смерті.

"Інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Тому в зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі", - попередили у міністерстві.

Групи людей, для яких кір є особливо небезпечним, це:

Діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки.

Діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Вони також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору.

У вагітних хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки – пошкодження мозку.

Високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники.

Фахівці зазначили, що специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація.

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