ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
1 хв

В Україні зареєстровано землетрус: сейсмологи зафіксували підземні поштовхи

У Полтавській області 30 жовтня зареєстрували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 кілометрів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Землетрус

Землетрус / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 30 жовтня 2026 року, на території Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксували в Мачухівській громаді Полтавського району на глибині 8 кілометрів. За офіційною класифікацією цей землетрус належить до категорії ледве відчутних.

Сейсмологи звертаються до жителів регіону з проханням надати зворотний зв’язок.

«Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за цим посиланням — це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу», — зазначають у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус на Полтавщині / © gcsk.gov.ua

Землетрус на Полтавщині / © gcsk.gov.ua

Землетрус на Полтавщині_мапа / © gcsk.gov.ua

Землетрус на Полтавщині_мапа / © gcsk.gov.ua

Нагадаємо, 19 вересня у Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, 17 вересня землетрус зафіксували у Львівській області.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie