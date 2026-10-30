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В Україні зареєстровано землетрус: сейсмологи зафіксували підземні поштовхи
У Полтавській області 30 жовтня зареєстрували землетрус магнітудою 3,2 на глибині 8 кілометрів.
У п’ятницю, 30 жовтня 2026 року, на території Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр підземних поштовхів зафіксували в Мачухівській громаді Полтавського району на глибині 8 кілометрів. За офіційною класифікацією цей землетрус належить до категорії ледве відчутних.
Сейсмологи звертаються до жителів регіону з проханням надати зворотний зв’язок.
«Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за цим посиланням — це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу», — зазначають у Головному центрі спеціального контролю.
Нагадаємо, 19 вересня у Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 бала за шкалою Ріхтера.
Крім того, 17 вересня землетрус зафіксували у Львівській області.