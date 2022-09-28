В Україні зареєстрували четвертий випадок мавпячої віспи: чи спалахне епідемія

У вівторок, 27 вересня, в Україні зареєстрували четвертий випадок зараження мавпячою віспою.

Утім Україні наразі не загрожує епідемія мавпячої віспи.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

"В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає", - сказав Кузін.

Він додав, що головною профілактикою зараження є миття рук, уникання тісного контакту з людьми, у яких є симптоми хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.

Нагадаємо, мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Серед симптомів — лихоманка та характерні висипи. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контакту і рідко виявляється за межами Африки.

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