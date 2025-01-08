В Україні зареєстрували перші ліки на основі канабісу

Ліки на основі канабісу можна буде придбати в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта.

В Україні зареєстрували перший медичний препарат на основі медичного канабісу. Це оральні краплі іспанського виробництва.

Про це йдеться у заяві благодійного фонду "Пацієнти України".

Членкиня парламентського Комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина анонсувала, що ліки на основі медичного канабісу мають з’явитися в українських аптеках вже на початку 2025 року.

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"Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник уже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках", – розповіла народна депутатка.

Крім оральних крапель з канабісу, в аптеках продаватимуться тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Міністерство охорони здоров’я затвердило ці форми ліків 2024 року.

У МОЗ також був ухвалений перелік захворювань і станів, у разі яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Так, лікування буде доступним для пацієнтів з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади в дитячому віці, та анорексією внаслідок ВІЛ.

Ліки можна буде придбати в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта.

Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії – на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.

Зауважимо, за оцінками МОЗ, ліків на основі медичного канабісу потребують 6 млн пацієнтів.

Нагадаємо, в лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7457 про медичний канабіс. Закон запрацював у середині липня 2024 року.

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