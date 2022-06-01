В Україні зареєстрували рекордну кількість ФОПів під час війни

В Україні зареєстрували рекордну кількість ФОПів під час війни

Кількість реєстрацій нових юридичних осіб стабільна.

В Україні за останній тиждень травня було зареєстровано рекордну кількість нових ФОПів – 4454. Це найбільший показник з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Opendatabot.

Натомість кількість реєстрацій нових юридичних осіб стабільна. За останній тиждень з’явилось 643 нові компанії. Це середній показник реєстрацій юросіб у травні та рівно у 10 разів більше, аніж було у перший тиждень після відкриття реєстру два місяці тому.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явиться кнопка "усиновлення". Заявку на консультацію можна буде подати від 1 червня, однак усі інші функції поступово з'являтимуться до кінця серпня.

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