В Україні зареєстрували рекордну кількість ФОПів під час війни

Кількість реєстрацій нових юридичних осіб стабільна.
В Україні за останній тиждень травня було зареєстровано рекордну кількість нових ФОПів – 4454. Це найбільший показник з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє Opendatabot.
Натомість кількість реєстрацій нових юридичних осіб стабільна. За останній тиждень з’явилось 643 нові компанії. Це середній показник реєстрацій юросіб у травні та рівно у 10 разів більше, аніж було у перший тиждень після відкриття реєстру два місяці тому.
Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явиться кнопка "усиновлення". Заявку на консультацію можна буде подати від 1 червня, однак усі інші функції поступово з'являтимуться до кінця серпня.
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