В Україні зареєстрували рекордну кількість шлюбів під час війни: понад 100 тисяч

Це абсолютний рекорд за останні 7 років.

За перші півроку 2022 в Україні було зареєстровано рекордну кількість шлюбів — 103 903. Це на 21% більше, аніж за той самий період у 2021 та абсолютний рекорд за останні 7 років.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За кількістю одружень лідує прифронтова Дніпропетровська область — за цей період в регіоні було зареєстровано 13 025 родин.

Зростання кількості нових сімей спостерігається в усіх тилових областях — окрім Чернівецької. Там від початку року кількість шлюбів знизилась на 11% у порівнянні з відповідним періодом тогоріч.

Натомість кількість розлучень, зареєстрованих в РАГСах знизилась майже удвічі — на 42% відносно першого півріччя 2021: 7632 розірвань шлюбу проти 13153 — 2021.

Цікаво, що лідером за кількістю розлучень так само, як й за кількістю шлюбів, стала Дніпропетровська область — 943 розлучення.

Фото: Опендатабот

Нагадаємо, Україна вимагатиме від Росії щонайменше 300 млрд доларів репарацій за збитки, завдані внаслідок вторгнення РФ.

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