В Україні зареєстрували ще один випадок поліомієліту: батьки дворічного хлопчика відмовились від щеплення

В Україні зареєстрували ще один випадок поліомієліту: батьки дворічного хлопчика відмовились від щеплення

Симптоми захворювання у хлопчика виявили 13 грудня 2021 року під час перебування у Львівській лікарні.

У дворічного хлопчика із Закарпаття підтвердили захворювання на поліомієліт. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Дитину лікували від іншого захворювання. 24 грудня у неї виникли ознаки неврологічного синдрому (млявого нижнього парапарезу), який вражає кінцівки. 28 грудня 2021 року відібрані зразки направили до Центру громадського здоров'я. Позитивний результат 24 січня підтвердили у лабораторії ВООЗ у Гельсінкі", — йдеться у повідомленні .

Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, ​​контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване.

Нагадаємо:

В Україні від 1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей від шести місяців до шести років, які не були вакциновані вчасно.

Таким чином держава реагує на спалах поліомієліту, який стався восени в Рівненській та Закарпатській областях. Слід зауважити, що півторарічна дитина залишається паралізована. Крім того, 15 дітей були носіями вірусу.

1 лютого стартує кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей від 6 місяців до 6 років | Новини України

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