В Україні зареєстрували вакцину Janssen проти COVID-19: для повної імунізації достатньо однієї дози

В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.
2 липня 2021 року Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Janssen - це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.
Нагадаємо, що станом на 5 липня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 2 925 380 осіб. Понад 850 тисяч українців вже отримали дві дози щеплення.
Також українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.