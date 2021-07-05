В Україні зареєстрували вакцину Janssen проти COVID-19: для повної імунізації достатньо однієї дози

В Україні зареєстрували вакцину Janssen проти COVID-19: для повної імунізації достатньо однієї дози

В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

2 липня 2021 року Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Janssen - це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози", - йдеться в повідомленні.

Також читайте У Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації препаратом

Зазначається, що вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Нагадаємо, що станом на 5 липня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 2 925 380 осіб. Понад 850 тисяч українців вже отримали дві дози щеплення.

Також українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату.

Новини України: у МОЗ дозволили комбінувати вакцини різних виробників

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання