В Україні зарплати знижуються і не встигають за інфляцією: де ситуація найгірша

В Україні на тлі збільшення темпів споживчої інфляції, стабілізація та незначне підвищення середніх зарплат у деяких регіонах не вселяє оптимізму.

Найгірша ситуація у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській областях та на Волині й Житомирщині, де зарплати відчутно знизилися.

Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Незначне підвищення зарплат спостерігається у більшості західних областей України, окрім Львову та області. У Києві середня зарплата без змін та залишається найвищою по Україні.

Середня зарплата у липні у відкритих вакансіях в усіх областях України становить 22 460 грн.

grc.ua

Різниця між регіонами за показником середньої зарплати досить відчутна. Так, найбільші зарплати пропонують у Києві - в середньому 29 500 грн. Найменша середня заробітна плата зафіксована у Рівненській області - 11 500 грн. До переліку регіонів з найнижчими зарплатами потрапили також Полтавська та Київська області, де в середньому у липні пропонують 11 700 грн, Житомирська область - 11 800 грн, Кіровоградська область - 12 100 грн, Чернігівська область - 12 100 грн.

Відчутно знизилися зарплати, які пропонують у липні, у Дніпропетровській області - з 19 100 грн у червні до 16 100 грн у липні, у Миколаївській області - з 19 500 грн у червні до 14 800 грн у липні, на Сумщині - з 14 300 грн у червні до 12 500 грн у липні, на Волині - з 15 400 грн у червні до 12 200 грн у липні та на Житомирщині (з 14 900 грн у червні до 11 800 грн у липні.

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