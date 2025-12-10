В Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства: причина

Чому Офіс генпрокурора приховав дані про дезертирство / © скриншот з відео

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що засекретили дані про кримінальні правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням військовими своїх частин (СЗЧ) та дезертирством.

Про це передає пресслужба Офісу генпрокура.

Там повідомили, що кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407 (СЗЧ), 408 (дезертирство) та іншими статтями про військові кримінальні правопорушення, належать до категорії відомостей з обмеженим доступом.

В Офісі генпрокурора пояснили, що обмеження доступу до такої інформації є вимушеним кроком, спрямованим на:

захист національної безпеки;

недопущення використання таких даних проти України;

збереження стабільності та довіри до сил оборони в умовах війни;

протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.

Читайте також Перше СЗЧ і "дезертири-рецидивісти": у Третій штурмовій вказали на різницю

Чому ця інформація обмежується

Така інформація може бути використана:

для дискредитації сил оборони;

для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан військовослужбовців;

для оцінки рівня дисципліни, боєздатності підрозділів та системи мобілізаційної роботи;

як інструмент інформаційно-психологічних операцій проти України, спрямованих на підрив довіри до військового керівництва та обороноздатності держави.

«Поширення навіть узагальнених статистичних даних про кількість таких правопорушень може завдати істотної шкоди оборонній діяльності та інформаційній безпеці, зокрема шляхом створення сприятливого середовища для маніпуляцій та ворожої пропаганди», — пояснили у прокуратурі.

Які саме відомості обмежуються

У період дії воєнного стану підлягають обмеженню:

узагальнені статистичні дані про СЗЧ та дезертирство;

інформація про осіб, які вчинили такі правопорушення;

інформація, що міститься в документах органів прокуратури та пов’язана з вказаною категорією кримінальних правопорушень.

Обмежується оприлюднення даних про СЗЧ та дезертирство на офіційних інформаційних ресурсах органів прокуратури.

Водночас наголошується, шо такі обмеження запроваджені лише на період дії воєнного стану в Україні.

Раніше військовий та громадський діяч Ігор Луценко звернув увагу, що Офіс генпрокурора у своєму статистичному звіті за листопад не надав дані щодо кількості справ про СЗЧ та дезертирство.

Він припустив, що це пов’язано з тим, як у жовтні зафіксували «абсолютний рекорд» у реєстрації таких проваджень.

Нагадаємо, начальник Управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько заявив, що «навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає».