Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Україні застосовані аварійні відключення через атаку на енергосистему: що наразі відомо

Внаслідок нічної атаки на енергооб’єкти діють графіки відключень.

Енергетики

Енергетики / © Associated Press

Внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в Україні в кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У повідомленній йдеться про те, що, у деяких регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Громадянам радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вкотре Росія атакувала міста України, є багато постраждалих, загиблих.

