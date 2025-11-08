- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 590
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні застосовані аварійні відключення через атаку на енергосистему: що наразі відомо
Внаслідок нічної атаки на енергооб’єкти діють графіки відключень.
Внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в Україні в кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У повідомленній йдеться про те, що, у деяких регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Громадянам радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вкотре Росія атакувала міста України, є багато постраждалих, загиблих.