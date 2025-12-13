В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 13 грудня

Відключення світла. / © УНІАН

У суботу, 13 грудня, через російський обстріл у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Наразі графіки не діють у трьох областях.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

У компанії наголосили, що росіяни атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру південних областях України. Відключення світла сталися в Одеській області, зокрема частина обласного центру, та Миколаївській. Крім того, повністю знеструмлена правобережна частина Херсонщини, а також населені пункти на Чернігівщині.

«Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів — графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють», — повідомили в «Укренерго».

У решті регіонів наразі застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Одеська область

У ДТЕК Одеські електромережі наголосили, що багато населених пунктів області залишилися без електрики.

«У частині Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського, Подільського, Пересипського, Хаджибейського, Київського та Приморського районів зникло світло через локальну аварію в мережі», — повідомили в компанії.

Відключення на Одещині. / © ДТЕК

Миколаївська область

В пресслужбі «Миколаївобленерго» повідомили, що в регіоні діють аварійні відключення.

«Від ночі відключені споживачі обласного центру та двох районів Миколаївської області», — наголосили в компанії.

Херсонська область

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російських ударів знеструмлено частину Херсонської області. Зокрема, Херсон.

У Херсонській громаді перебої електрикою та водопостачанням, на маршрути не вийшли тролейбуси. У водоканалі повідомили, що буде діяти графік подавання води: від 6:00 до 8:00 та від 17:00 до 19:00.

Нагадаємо, вкотре РФ здійснила масований удар по енергосистемі України — Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. У регіонах частина споживачів залишилася без світла.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні основний удар РФ був спрямований по енергетиці — по півдню та Одеській області. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів.