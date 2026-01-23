В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 23 січня

© Associated Press

Зранку 23 січня у кількох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

“Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

В НЕК наголошують, що енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Водночас аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київська область

На сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили, що наразі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.

Сумська область

В обленерго наголосили, що, за вказівкою "Укренерго", на території Сумщини о 07:50 знову застосовані графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів.

Одеська область

У ДТЕК наголосили, що сьогодні в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені - тобто аварійні відключення не за графіком. Водночас в частині області застосовуються графіки.

