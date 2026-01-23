- Дата публікації
В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 23 січня
Зранку 23 січня у кількох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
“Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії”, - йдеться у повідомленні.
В НЕК наголошують, що енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Водночас аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Київська область
На сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомили, що наразі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.
Сумська область
В обленерго наголосили, що, за вказівкою "Укренерго", на території Сумщини о 07:50 знову застосовані графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів.
Одеська область
У ДТЕК наголосили, що сьогодні в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені - тобто аварійні відключення не за графіком. Водночас в частині області застосовуються графіки.