В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 6 січня

У вівторок, 6 січня, у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Наразі графіки не діють у трьох областях.

Про це стало відомо з інформації обленерго.

Енергетики наголошують, що черга за графіками аварійних відключень не співвпадає з чергою під час погодинних вимкнень.

Полтавська область

На Полтавщині від 9:37 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії.

«6 січня отримана команда від НЕК „Укренерго“ застосувати ГАВ в об’ємі 5 черг», — наголосили в обленерго.

Сумська область

О 09:37 на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. В обленерго зауважують, що причина посилення обмежень - пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак.

Харківська область

У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

“Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень”, - наголосили енергетики.

Як повідомлялося, “Укренерго” запровадило графіки відключення світла вівторок, 6 січня. Обмеження потужності також будуть діяти і для промислових споживачів.