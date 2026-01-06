ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 6 січня

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 6 січня

© Associated Press

У вівторок, 6 січня, у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Наразі графіки не діють у трьох областях.

Про це стало відомо з інформації обленерго.

Енергетики наголошують, що черга за графіками аварійних відключень не співвпадає з чергою під час погодинних вимкнень.

Полтавська область

На Полтавщині від 9:37 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії.

«6 січня отримана команда від НЕК „Укренерго“ застосувати ГАВ в об’ємі 5 черг», — наголосили в обленерго.

Сумська область

О 09:37 на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. В обленерго зауважують, що причина посилення обмежень - пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак.

Харківська область

У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

“Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень”, - наголосили енергетики.

Як повідомлялося, “Укренерго” запровадило графіки відключення світла вівторок, 6 січня. Обмеження потужності також будуть діяти і для промислових споживачів.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie