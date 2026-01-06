- Дата публікації
В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки 6 січня
У вівторок, 6 січня, у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Наразі графіки не діють у трьох областях.
Про це стало відомо з інформації обленерго.
Енергетики наголошують, що черга за графіками аварійних відключень не співвпадає з чергою під час погодинних вимкнень.
Полтавська область
На Полтавщині від 9:37 застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії.
«6 січня отримана команда від НЕК „Укренерго“ застосувати ГАВ в об’ємі 5 черг», — наголосили в обленерго.
Сумська область
О 09:37 на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. В обленерго зауважують, що причина посилення обмежень - пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак.
Харківська область
У Харкові та Харківській області також застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.
“Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень”, - наголосили енергетики.
Як повідомлялося, “Укренерго” запровадило графіки відключення світла вівторок, 6 січня. Обмеження потужності також будуть діяти і для промислових споживачів.