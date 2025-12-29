В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки сьогодні

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 29 грудня, у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Графіки не діють у кількох областях.

Про це стало відомо з повідомлень обленерго.

Зауважимо, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Сумська область

В обленерго наголошують, що ще о 09:24 на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причина нових обмежень пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

Полтавська область

Від 09:37 на Полтавщині застосували графік аварійних відключень світла. Таку команду отримали від НЕК "Укренерго", наголосили в обленерго.

Харківська область

У Харкові та області також запровадили графіки аварійних відключень світла для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в «Харківобленерго». Одночасно діють графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, негода знеструмила тисячі осель в Тернопільській області. Відбулося пошкодження електромереж. Сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.

Зауважимо, народний депутат фракція «Слуга народу» Сергій Нагорняк наголосив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Броварах та Вишгороді Київської області. Російські війська атакували підстанцію. Окрім того, з обладнанням є проблеми, особливо - оператора системи передавання.