ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
618
Час на прочитання
1 хв

В Україні застосовують аварійні відключення: де не діють графіки сьогодні

Попередньо оприлюднені графіки відключень світла не діють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У понеділок, 29 грудня, у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Графіки не діють у кількох областях.

Про це стало відомо з повідомлень обленерго.

Зауважимо, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Сумська область

В обленерго наголошують, що ще о 09:24 на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причина нових обмежень пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

Полтавська область

Від 09:37 на Полтавщині застосували графік аварійних відключень світла. Таку команду отримали від НЕК "Укренерго", наголосили в обленерго.

Харківська область

У Харкові та області також запровадили графіки аварійних відключень світла для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в «Харківобленерго». Одночасно діють графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, негода знеструмила тисячі осель в Тернопільській області. Відбулося пошкодження електромереж. Сталися аварійні відключення 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.

Зауважимо, народний депутат фракція «Слуга народу» Сергій Нагорняк наголосив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Броварах та Вишгороді Київської області. Російські війська атакували підстанцію. Окрім того, з обладнанням є проблеми, особливо - оператора системи передавання.

Дата публікації
Кількість переглядів
618
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie