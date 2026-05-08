В Україні застосовують вимушені відключення світла
На Одещині запроваджено вимушені аварійні відключення, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання.
Унаслідок обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях.
Про це повідомли в «Укренерго».
На Одещині оператором системи розподілу застосовані мережеві обмеження. Графіки відключень не діють. Вимушені знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.
«Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.
За його словами, така ситуація може призвести до дефіциту електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години.
Водночас відключення електроенергії найбільш імовірні у регіонах, де триматиметься дощова погода.
Сонячна погода частково рятує ситуацію завдяки активній роботі сонячних електростанцій. Проте їхньої потужності вистачає лише вдень — орієнтовно від 12:00 до 16:00.
У ранкові та вечірні пікові години ризик відключень для населення залишається дуже високим у більшості регіонів. Ситуація стабілізується лише після того, як з ремонту повернуться блоки атомних електростанцій.
Щодо екстрених та аварійних відключень в окремих областях, то вони є безпосереднім наслідком чергових масованих ракетно-дронових атак РФ. Енергетикам ще потрібен час, аби остаточно оцінити масштаби завданої шкоди.