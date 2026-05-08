Укрaїнa
В Україні застосовують вимушені відключення світла

На Одещині запроваджено вимушені аварійні відключення, аби не допустити перевантаження пошкодженого обладнання.

Ситуація зі світлом складна

Ситуація зі світлом складна

Унаслідок обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Про це повідомли в «Укренерго».

На Одещині оператором системи розподілу застосовані мережеві обмеження. Графіки відключень не діють. Вимушені знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.

«Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

За його словами, така ситуація може призвести до дефіциту електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години.

Водночас відключення електроенергії найбільш імовірні у регіонах, де триматиметься дощова погода.

Сонячна погода частково рятує ситуацію завдяки активній роботі сонячних електростанцій. Проте їхньої потужності вистачає лише вдень — орієнтовно від 12:00 до 16:00.

У ранкові та вечірні пікові години ризик відключень для населення залишається дуже високим у більшості регіонів. Ситуація стабілізується лише після того, як з ремонту повернуться блоки атомних електростанцій.

Щодо екстрених та аварійних відключень в окремих областях, то вони є безпосереднім наслідком чергових масованих ракетно-дронових атак РФ. Енергетикам ще потрібен час, аби остаточно оцінити масштаби завданої шкоди.

