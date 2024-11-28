В Україні застосували екстрені відключення світла: що буде з графіками 28 листопада

РФ атакує Україну.
У четвер, 29 листопада, у низці регіонів України застосовані екстрені відключення світла через масовану атаку на об'єкти енергетики.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
"У зв'язку з оголошенням повітряної тривоги застосовані аварійні відключення", - повідомили в компанії.
У ДТЕК також підтвердили застосування екстрених відключень світла
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення світла", - наголосили у ДТЕК.
Як повідомлялося, зранку 28 листопада армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України.
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