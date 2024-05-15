В Україні застосували екстрені відключення світла у всіх областях

Вкотре 15 травня в Україні застосували екстрені відключення світла. Під обмеження потрапили Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення. Робимо все можливе, щоб якнайшвдише стабілізувати ситуацію. Якщо в вашій домівці зараз є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі", – йдеться у заяві.

Також місцеві жителі повідомили, що світла немає і в деяких районах Львова.

Зазначимо, що контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів в усіх регіонах України "Укренерго" запровадило в період від 19:25 до 22:00 15 травня.

Ситуація зі світлом 16 травня: де дивитися графіки відключень

Завтра, 16 травня, від 00:00 і впродовж усієї доби по всій Україні для побутових і промислових споживачів діятимуть планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", – повідомили в "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме діятимуть обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі від 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між усіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", – пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, 14 травня в Україні вже запровадили аварійні відключення світла. Графіки обмеження потужності тоді запровадили на добу для промислових споживачів. Однак згодом відключення відчули й пересічні українці.

"Укренерго" повідомила, що причиною відключень електрики став значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів і зростання споживання через похолодання.

15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності також діятимуть протягом усієї доби – від 00:00 до 24:00.

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