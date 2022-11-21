В Україні засудили 10 бойовиків "Л/ДНР", яких спіймали під час контрнаступу ЗСУ на півдні

Зрадників, які перейшли і воювали на боці окупантів, спіймали під час контрнаступу ЗСУ на півдні.

В Україні засудили 10 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу зс рф. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку", - розповіли в спецслужбі.

Зловмисників затримали під час контрнаступу українських військ на півдні України. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині. Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, 2-го армійського корпусу. Під командуванням російських загарбників він брав участь у захопленні населених пунктів на сході України.

Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Ув'язнення зрадників

Нагадаємо, на початку листопада в Україні засудили до 8 років позбавлення волі засудив бойовика фейкової "ЛНР". Зрадника ЗСУ взяли у полон в червні у Сєвєродонецьку.

Також цього місяця в Україні до 7 років ув’язнення засудили агентку головного управління Генерального штабу ЗС Росії, яка "зливала" дані про підрозділи ЗСУ. Зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області.

У Полтаві засудили диверсанта до 6 років позбавлення волі, який залишав мітки для ворога і вдарив ножем двох людей, які це помітили.

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