В Україні засудили 7 бойовиків "ДНР", які воювали на Сумщині: фото

В Україні засудили до 15 років ув'язнення 7 бойовиків терористичної організації "ДНР", які у складі російських окупаційних військ воювали на Сумщині.
Їх засудили за державну зраду та участь у незаконих збройних формуваннях.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, після широкомасштабного вторгнення РФ 7 зловмисників добровільно вступили до лав так званого "4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР".
На тимчасово окупованій території Донеччини "новобранці" отримали військове спорядження і зброю. Після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів "вояки" відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ.
Встановлено, що всі вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, облаштовували бойові позиції ворога і чергували на блокпостах, а також перевіряли осіб і авто.
Усіх зловмисників українські захисники захопили в полон навесні під час звільнення області.
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