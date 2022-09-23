В Україні засудили 7 бойовиків "ДНР", які воювали на Сумщині: фото

В Україні засудили до 15 років ув'язнення 7 бойовиків терористичної організації "ДНР", які у складі російських окупаційних військ воювали на Сумщині.

Їх засудили за державну зраду та участь у незаконих збройних формуваннях.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, після широкомасштабного вторгнення РФ 7 зловмисників добровільно вступили до лав так званого "4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР".

На тимчасово окупованій території Донеччини "новобранці" отримали військове спорядження і зброю. Після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів "вояки" відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ.

Встановлено, що всі вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, облаштовували бойові позиції ворога і чергували на блокпостах, а також перевіряли осіб і авто.

Усіх зловмисників українські захисники захопили в полон навесні під час звільнення області.

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