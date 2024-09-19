В Україні засудили батька трьох дітей, який повернувся з Польщі та відмовився від мобілізації 

Чоловік стверджував, що він хворий і не може бути придатним до мобілізації.

В Україні до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. На суді він стверджував, що має хронічні захворювання і не може воювати.

Про це йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.

Чоловік повернувся з Польщі та отримав повістку

За даними суду, чоловік у листопаді 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У грудні йому дали повістку, проте житель Сумщини так і не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік заявив, що провину не визнає. Він пояснив, що в 90-х роках він був "обмежено придатним" до військової служби через хронічний обструктивний бронхіт. У нього також були проблеми зі спиною і йому рекомендували зробити операцію, проте житель Сумщини не скористався порадами медиків.

У квітні 2022 року він разом з родиною виїхав до Польщі, проте у вересні 2022 року повернувся, оскільки там працював фізично і у нього виникли проблеми зі здоров'ям. Згодом йому дали повістку та визнали придатним до мобілізації. Житель Сумщини заявив, що він з цим не погоджується, а тому ухилився від військової служби.

Адвокат підсудного пояснив, що чоловік має на утриманні трьох дітей (двоє з яких неповнолітні, судячи з судових матеріалів – ред.) і дружину.

"Маючи незадовільний стан здоров`я, він звернувся до районного ТЦК та СП, пройшовши медичний огляд з надією на те, що ВЛК підтвердить існування хронічних хвороб, які заважають проходженню військової служби. Натомість ВЛК провела огляд формально та визнала його придатним до військової служби", – йдеться у заяві адвоката.

Що сказали працівники ТЦК і ВЛК

Проте в ТЦК зазначили, що коли чоловік не погодився з рішенням районної ВЛК, його направили на проходження комісії в Сумах. Там чоловіка теж визнали придатним.

Голова ВЛК у Білопіллі пояснила, що дійсно у підсудного було два діагнози: "23г – остеохондроз, який поставив йому лікар-невролог, і 52 г – хронічний дуоденіт. Але згідно з вищезазначеним нормативним актом, особа є придатною до військової служби".

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали суду та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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