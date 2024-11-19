В Україні засудили чоловіка, бо він займався сексом і лаявся

На засідання суду чоловік не прийшов.

В м. Овруч на Житомирщині до 40 годин громадських робіт засудили чоловіка, який посеред вулиці займався сексом і гучно лаявся.

Про це йдеться у постанові Овруцького районного суду Житомирської області.

За даними суду, подія сталася зранку 9 вересня 2024 року в місті Овруч на вулиці Монастирська. Там перехожі помітили чоловіка, який гучно лаявся. Та це ще не все: "При цьому займався статевим актом у громадському місці, де порушував громадську мораль, таким чином вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 КУпАП".

Матеріали суду

Повідомляється, що на той момент підсудний був нетверезим. На місце події викликали поліцію, яка склала на порушника протокол.

На засідання суду фігурант справи не прийшов.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав підсудного винним за ст. 173 КУпАП. Йому присудили 40 годин виправних робіт. Також житель Житомирщини повинен сплатити 605 грн судових витрат.

Нагадаємо, 14-річна дівчина з Вінниччини завагітніла після сексу з дорослим чоловіком.

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