В Україні засудили двох кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ

Двох зрадників з Луганщини, які воювали на боці ворога і обстрілювали позиції українських військових, тепер очікує в'язниця.

Двох кулеметників терористичної організації "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході України, засудили до 15 та 10 років ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ.

Обох зловмисників було взято в полон під час бойових зіткнень.

Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно.

Одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору "мобілізованих" на тимчасово окупованій Луганщині.

У травні цього року він був взятий у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

"Співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Інший зрадник – раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. 2021 року він вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".

Він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Суд визнав його винним за двома статтями ККУ.

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