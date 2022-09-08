В Україні засудили двох кулеметників "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ

Двох зрадників з Луганщини, які воювали на боці ворога і обстрілювали позиції українських військових, тепер очікує в'язниця.
Двох кулеметників терористичної організації "ЛНР", які обстрілювали позиції ЗСУ на сході України, засудили до 15 та 10 років ув'язнення.
Про це повідомили в СБУ.
Обох зловмисників було взято в полон під час бойових зіткнень.
Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно.
Одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору "мобілізованих" на тимчасово окупованій Луганщині.
У травні цього року він був взятий у полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.
"Співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Інший зрадник – раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. 2021 року він вступив до лав так званої "народної міліції ЛНР".
Він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.
Суд визнав його винним за двома статтями ККУ.
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