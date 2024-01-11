В Україні засудили капітана поліції, який перейшов на бік Росії: скільки окупанти йому заплатили

В Україні до 15 років позбавлення волі засудили капітана поліції, який під час окупації частини Харківщини перейшов на бік Росії та здав окупантам учасників АТО та працівників СБУ.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду міста Чернігова.

За даними суду, підозрюваним є дільничний офіцер поліції сектору поліцейської діяльності № 1 Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області. Він під час окупації селища Дворічна у липні 2022 року добровільно погодився працювати на російських окупантів. Росіяни платили йому зарплату в розмірі 45 тисяч рублів.

Також він здав росіянам дані про учасників АТО та працівників СБУ. Під час втечі з регіону окупанти та колаборанти залишили документи і таким чином вдалось встановити дані тих, хто втік з росіянами.

Судове засідання здійснювалось без присутності обвинуваченого, оскільки на виклик суду він не прибув. Держава надала йому безплатного адвоката.

Суд визнав підозрюваного винним за ч.2 ст.111 КК України, ч.7 ст.111-1 КК України та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженого за державну зраду позбавили звання капітана поліції.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Харкові до довічного позбавлення волі засудили місцевого охоронця, який навів російську ракету на приміщення Харківської ОВА та склади зі зброєю. На суді він провину заперечував та заявляв, що нібито його підставили.

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