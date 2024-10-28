В Україні засудили машиніста, бо він надіслав своє секс-фото іншому чоловіку

У Київській області до 1 року пробаційного нагляду засудили чоловіка, який сфотографував свій статевий орган та опублікував світлину у мережі.

Про це йдеться у вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

За даними суду, чоловік, який працює машиністом, у червні 2024 року сфотографував свій статевий орган. Того ж дня чоловік почав спілкуватись із незнайомцем у чат-боті для знайомств. Згодом житель Київщини надіслав новому знайомому фото свого статевого органу. Після цього чоловік ймовірно звернувся до поліції.

Підсудного звинуватили за ч.1 ст.301 КК України - виготовлення, зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження зображень порнографічного характеру.

Підозрюваний провину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав чоловіка винним та засудив до 1 року пробаційного нагляду.

Вирок суду

Нагадаємо, на Прикарпатті на 34 тис. грн оштрафували чоловіка, який зняв на відео, як він займається сексом з жінкою. Згодом ці пікантні кадри він надіслав невістці своєї коханої.

Читайте також: