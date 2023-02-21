В Україні засудили розвідника білоруського КДБ, який воював у складі російської ПВК

За легендою, співробітник білоруського КДБ мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану в Україні розвідінформацію передавати до Мінська.

В Україні засудили розвідника з білоруської КДБ, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України. Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби.

Про це повідомили у СБУ.

У лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках.



Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів.



Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади чинного режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.



Українські захисники захопили ворожого поплічника в полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні 2022 року.



"Затриманий одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання", – кажуть у спецслужбі.

Білоруський розвідник

За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув’язнення.



Як свідчать матеріали слідства, злочинцем є житель Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду "розвідника".

Після початку повномасштабного вторгнення отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати до Мінська через зв’язкового.



Для цього влітку 2022 року року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб.



Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт.



На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Нагадаємо, у Львові засудили 13 бойовиків "ЛНР", які потрапили в полон.

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