В Україні засудили жінку, яка вийшла заміж за чоловіка-родича, щоб той виїхав за кордон

Жінка під час розгляду справи уклала угоду зі слідством.

У Львівській області засудили жінку, яка вийшла заміж за свого близького родича, щоб той міг виїхати за кордон. Її звинуватили у тому, що вона допомагала ухилянту незаконно перетнути кордон.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, підозрювана має третю групу інвалідності. Вона у вересні 2023 року в Івано-Франківську одружилась із своїм близьким родичем, щоб той міг виїхати за кордон. Слідство вважало, що жінка та її родич уклали фіктивний шлюб.

30 вересня 2023 року "подружжя" прибуло на пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", де прикордонникам надали свідоцтво про укладення шлюбу та довідку про те, що жінка має третю групу інвалідності.

Під час досудового розгляду жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством.

Жовківський районний суд Львівської області визнав жінку винною за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України. Жительку Франківщини засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 1 рік іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Україні закохані стали менше укладати шлюбів.

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