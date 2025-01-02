В Україні засудили зрадника, який наводив ракети на Буковину

СБУ вдалося запобігти серії повітряних атак на західний регіон України.
Агента Росії, який коригував ракетні удари по нафтобазах Буковини, засудили до 15 років в'язниці.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Чоловік два роки переховувався від мобілізації, а згодом вийшов на зв’язок з російськими окупантами, запропонувавши свої послуги. Він намагався передавати ворогові координати складів із паливно-мастильними матеріалами в західному регіоні України.
Зрадник активно публічно підтримував агресора, виправдовував війну Росії проти України та героїзував російські військові угруповання.
"Задокументовано також, що в ефірі російської чат-рулетки зловмисник регулярно героїзував окупаційні угруповання рф та виправдовував війну рф проти України. Під час одного зі стрімів на знак відданості кремлівському режиму зловмисник показово підпалив державний прапор України", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали агента в червні 2024 року, запобігши серії повітряних атак на західний регіон України. За матеріалами слідства суд визнав його винним у державній зраді та виправданні російської агресії, засудивши до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, в Україні засудили 6 зрадників, які воювали на боці Росії.
Читайте також: