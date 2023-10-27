В Україні засудили зрадника, який перейшов на бік окупантів та обстрілював ЗСУ під Бахмутом

Зрадник обстрілював з автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом.

В Україні до 15 років в’язниці засудили бойовика, який намагався стримувати наступ українських військових під Бахмутом.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, строк ув'язнення отримав ще один зрадник, який вступив до лав окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті.

За даними слідства, зрадник обстрілював з автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом. Українські захисники взяли зловмисника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.

Зрадником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

“Там його призначили на посаду стрілка і дали позивний “Льончік”. Також він отримав в окупаційному “військкоматі рф” формений одяг, бронежилет, каску, автомат АК-74 та боєприпаси до нього. Після цього зрадника перекинули в район Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ. Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу рф прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ”, - розповіли в СБУ.

Згодом зрадник отримав паспорт громадянина РФ.

Нагадаємо, що в анексованому Криму скоєно напад на зрадника Царьова, він у реанімації.

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