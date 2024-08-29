В Україні засудили звільненого з російського полону військового: що сталось

На суді військовий стверджував, що не "тікав, а рятував життя".

В Україні до 6 років позбавлення волі засудили звільненого з російського полону контрактника. Військового звинуватили у дезертирстві.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (назва суду недекомунізована - ред.).

Контрактник заявив, що покинув частину, щоб врятувати життя

За даними суду, контрактник 26 лютого 2022 року самовільно покинув місце служби у Токмаку Запорізької області.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що нібито покинув військову частину через наближення фронту і нерозуміння ситуації. Військовий додав, що просто рятував своє життя. Контрактник стверджував, що він випадково потрапив до російського полону на одному із блок-постів. Він також прокоментував свою заяву російським пропагандистам. Чоловік заявив, що його це змусили сказати про "звірства Азову" і те, що він "їде до своїх родичів до Москви".

Побратими чоловіка стверджували, що він мав можливість виїхати на підконтрольну Україні територію

Проте побратими військового на суді заперечили його заяву. Військові зазначили, що 27 лютого вони дали бій російським окупантам. Після цього командир сказав воїнам перевдягатись у цивільний одяг та їхати на підконтрольну Україні територію. Військові так і зробили та цивільним транспортом виїжджали з окупації.

Один із військових впізнав підсудного у місті Токмак на Запоріжжі та поцікавився, чи планує він виїжджати на підконтрольну Україні територію. На що підсудний заявив, що "йому і тут добре" та додав, що викинув свою зброю. Свідки також підтвердили, що усно передали підсудному наказ командира прибути на нове місце дислокації їхньої військової частини.

Свідчення побратимів підсудного

Контрактник розповідав росіянам про "звірства Азову"

Також у матеріалах суду є інтерв'ю контрактника російським пропагандистам, у якому той заявляв про "звірства Азову, як їх кинуло командування і бажання отримати російське громадянство і жити у Москві".

"Нас просто покинули... Ми почали відступати. Національні батальйони сказали: "Ми бачимо, як ви тікаєте. Ми зараз стрілятимемо по вас. І дали попереджувальний залп:... У нас були великі втрати... Після того, як відпрацював БТР по хлопцям, ми вирішили перевдягатися та бігти до міста", - говорив військовий російським пропагандистам.

Слідство також встановило, що замість прибути на підконтрольну Україні територію, контрактник поїхав до Мелітополя та добровільно здався до полону. Проте у Росії військовий не залишився і 1 квітня 2022 року його повернули до України під час обміну полоненими.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та вважає свідчення підсудного "нещирими". Контрактника визнали винним за . 4 ст. 408 КК України та засудили до 6 років позбавлення волі.

Відомо, що засуджений звертався до Запорізького апеляційного суду, проте той залишив вирок у силі. Чи звертався колишній військовий до Верховного суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень цієї інформації немає.

Вирок суду

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