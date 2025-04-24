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В Україні засудили чотирьох держзрадників: яке покарання отримали колаборанти
Суд засудив до 15 років мешканців Донецької та Луганської областей за участь у війні проти України.
Чотирьох жителів Донецької та Луганської областей засуджено до 15 років ув’язнення за державну зраду та участь у війні на боці окупантів.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Перший із засуджених — мешканець Ровеньків — ще у 2014 році добровільно приєднався до окупаційних формувань. Спочатку він був стрільцем, потім — механіком-водієм, брав участь у будівництві полігону та обслуговуванні російської техніки.
Ще один житель Луганщини став бойовиком так званої «ДНР» напередодні повномасштабного вторгнення. Він був гранатометником ніс караульну службу та будував укріплення.
Двоє інших — мешканці Донецька та Макіївки — приєдналися до окупантів у 2022 році. Один із них був стрільцем, інший — фельдшером. Вони будували інженерні споруди, охороняли позиції та виконували злочинні накази.
«Засуджені брали участь у наступах на позиції ЗСУ в районі населених пунктів: Кремінна, Золотарівка, Верхньокам’янське, Новоукраїнка, Микільське, Зеленівка, Графське, Георгіївка, Курахове. Під час штурмів наших позицій їх затримали українські захисники в Бахмутському та Покровському районах.», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, СБУ викрила двох диверсантів в Сумській області.