В Україні засудили чотирьох держзрадників: яке покарання отримали колаборанти

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Чотирьох жителів Донецької та Луганської областей засуджено до 15 років ув’язнення за державну зраду та участь у війні на боці окупантів.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Перший із засуджених — мешканець Ровеньків — ще у 2014 році добровільно приєднався до окупаційних формувань. Спочатку він був стрільцем, потім — механіком-водієм, брав участь у будівництві полігону та обслуговуванні російської техніки.

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Ще один житель Луганщини став бойовиком так званої «ДНР» напередодні повномасштабного вторгнення. Він був гранатометником ніс караульну службу та будував укріплення.

Двоє інших — мешканці Донецька та Макіївки — приєдналися до окупантів у 2022 році. Один із них був стрільцем, інший — фельдшером. Вони будували інженерні споруди, охороняли позиції та виконували злочинні накази.

«Засуджені брали участь у наступах на позиції ЗСУ в районі населених пунктів: Кремінна, Золотарівка, Верхньокам’янське, Новоукраїнка, Микільське, Зеленівка, Графське, Георгіївка, Курахове. Під час штурмів наших позицій їх затримали українські захисники в Бахмутському та Покровському районах.», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила двох диверсантів в Сумській області.