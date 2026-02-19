В Україні засудили жінку через пікантний "бізнес": що вона робила

В Україні засудили жінку через продаж інтимних фото і відео / © pixabay.com

У Кривому Розі винесли вирок місцевій мешканці, яка вирішила заробляти на виготовленні та розповсюдженні порнографічного контенту. Жінка знімала відео інтимного характеру за власної участі та продавала їх клієнтам у популярному месенджері.

Про це йдеться у вироку Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

«Робота» в месенджерах

Як встановило слідство, у листопаді 2025 року жінка, перебуваючи за місцем свого проживання, вирішила налагодити «стабільний прибуток». Для цього вона створила акаунт у Telegram, де розміщувала оголошення про надання послуг інтимного характеру та продаж порнографічного відеоконтенту.

За допомогою власного iPhone жінка знімала відео за власної участі, які мистецтвознавча експертиза згодом визнала порнографічною продукцією. Один із таких файлів вона продала свідку за 800 гривень, які той перерахував на її банківську картку.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Співпраця зі слідством та щире каяття

Обвинувачена — мати малолітньої дитини, раніше не судима. Під час досудового розслідування вона пішла на співпрацю з правоохоронцями та уклала угоду про визнання винуватості. Жінка беззастережно визнала свою провину, щиро розкаялася та підтвердила добровільність укладеної угоди.

З тексту вироку: «Дії обвинуваченої суперечать моральним засадам суспільства в частині розповсюдження інформації про статеве життя... Продукція у вульгарно-натуралістичній та непристойній формі фіксувала статеві органи».

Рішення суду

Довгинцівський районний суд Кривого Рогу затвердив угоду про визнання винуватості та виніс вирок за ч. 2 ст. 301 КК України.

Покарання:

5 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив жінку від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Тепер засуджена зобов'язана періодично з’являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Крім того, вона має сплатити державі 3 565 гривень за проведення експертизи.