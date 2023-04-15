В Україні затопило десятки населених пунктів: що кажуть про ситуацію в ДСНС

В Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств.

В Україні триває сезонне підняття рівня води. Найскладніша ситуація у Волинській, Рівненській та Черкаській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств (міста, подвір'я) у 14 населених пунктах, також підтоплено 28 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Волинській, Рівненській та Черкаській області підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: у Чернігівській області – до 29 та у Київській – до одного.Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальники від початку робіт:

підвезли для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 138 кг продуктів харчування;

перевезли через водні перешкоди понад 1 тис. 200 осіб, евакуйовано 15 громадян;

відкачали близько 10 тис. м куб. води з 72 домогосподарств.

У Чернігівській області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та залучено 8 плавзасобів. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучено понад 356 осіб та 133 од. техніки.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня сезонне підняття рівня води зафіксоване у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Читайте також: