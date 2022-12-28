В Україні затримали групу небезпечних вимагачів: поліція шукає постраждалих (фото)

Якщо ви стали потерпілими, зверніться до поліції.

В Україні затримали групу вимагачів, у яких на рахунку розбійні напади, вимагання, викрадення людей та рейдерські захоплення бізнесу тощо. Правоохоронці шукають постраждалих.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Наразі фігурантам вже оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Однак у поліцейських є вагомі підстави вважати, що потерпілих від їх злочинної діяльності набагато більше. Серед підозрюваних:

Мусаєв Халід Абдулвахитович

Кримінальне прізвисько "Халід", мешканець Одеси. 29 листопада 2022 року йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 Кримінального кодексу України. 20 грудня 2022 року він був оголошений в розшук.

Фото: Національна поліція України

Сардарян Сурен Хачатурович

Уродженець Республіки Азербайджан, кримінальне прізвисько "Сурен", мешканець Одеси. 29 листопада 2022 року йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3,4 ст.358 КК України.

Фото: Національна поліція України

Тарабанов Сергій Віталійович

Мешканець Одеси, співзасновник охоронної фірми "ГРОМ". 29 листопада 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.3 ст.146, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України. З 13 грудня 2022 року утримується в "Київському слідчому ізоляторі".

Фото: Національна поліція України

Мусаєв Ельдар Магомедович

Уродженець Республіки Дагестан Російської Федерації, мешканець Одеси. 29 листопада 2022 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.189 КК України. З 01 грудня 2022 року утримується в "Київському слідчому ізоляторі".

Фото: Національна поліція України

Якщо ви стали потерпілими від протиправної діяльності вказаних осіб, у поліції просять звертатись за тел.: 063-059-21-04, 067-444-02-88. Контактні особи - Олександр Сердюков та Віктор Харкевич.

Нагадаємо, у Києві затримали 35-річного чоловіка, який систематично ґвалтував 11-річну падчерку. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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