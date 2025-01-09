В Україні затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP

В Україні затримано номінального власника онлайн-казино PIN-UP, яке займалося відмиванням коштів, пов'язаних з державою-агресором.

Про це повідомила пресслужби Офісу Генерального прокурора та ДБР.

Підозрюваний вніс 30 млн грн до статутного капіталу компанії, що організовувала азартні ігри через Інтернет, походження яких не було підтверджено.

"Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою веб-ресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів - клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Їхня діяльність на території так званої "лнр" сприяла фінансуванню силових структур держави-агресора. Підозрюваний тривалий час перебував на Кіпрі, де спілкувався з російськими бенефіціаріями казино. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Раніше повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд відправив голову Комісії з регулювання азартних ігор Рудого до СІЗО.

Читайте також: