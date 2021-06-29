В Україні затримали шахрая з Молдови, якого 5 років розшукував Інтерпол

В Україні затримали шахрая з Молдови, якого 5 років розшукував Інтерпол

Зловмисник ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників.

У Дніпрі працівники СБУ розшукали і затримали громадянина Молдови, який п’ять років переховувався від Інтерполу.

Про це інформує пресслужба СБУ.

32-річний чоловік переховувався в Україні від кримінальної відповідальності. Його звинувачували у шахрайстві в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України і постійно змінював місця проживання.

Протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, зокрема пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування.

У квітні 2016 року суд Молдови визнав його винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту. Правоохоронці перевіряють можливу причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, що СБУ відкрила кримінальну справу за фактом зникнення екссудді Чауса у Молдові.

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