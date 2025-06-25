В Україні затримали американця, який розбещував дітей: злочинця не могли спіймати понад 30 років

66-річний громадянин США, який перебував у міжнародному розшуку за розбещення дітей

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На Київщині затримано 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року. Його засудила за здійснення низки сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Деталі про громадянина США та вчинені злочини

Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

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“Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині”, — пишуть в Офісі.

Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали його за місцем фактичного проживання.

“Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства”, — уточнили правоохоронці

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що і надалі забезпечуватимуть належну реалізацію міжнародно-правової співпраці у сфері кримінального правосуддя, зокрема щодо видачі осіб, які вчинили тяжкі злочини, включно з тими, що посягають на статеву свободу та недоторканність дітей.

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Раніше українські прикордонники в Львівській області затримали 45-річного громадянина Франції, якого розшукували за зґвалтування.

"45-річний громадянин Франції, якого підозрюють у зґвалтуванні, вирішив перетнути українсько-польський кордон, але прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін зреагували миттєво. У пункті пропуску "Краківець", під час перевірки документів на одного з подорожніх спрацювала база даних Інтерполу", — йдеться в повідомленні.