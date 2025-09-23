- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 499
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні затримуються поїзди через атаку Росії: список рейсів
Внаслідок ворожого обстрілу та пошкоджень низка поїздів їдуть із затримками.
Російські окупанти в ніч проти 23 вересня атакували Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу та пошкодження низка поїздів їдуть із затримками.
Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Telegram і канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
«Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками», — інформує УЗ.
Також компанія уточнила, що затримки стосується рейсів:
№54 Одеса — Дніпро;
№254 Одеса — Кривий Ріг;
№51 Одеса — Запоріжжя;
№128 Львів — Запоріжжя;
№92 Одеса — Краматорськ.
Водночас глава Кіровоградської ОВА написав, що росіяни здійснили дронову атаку по об’єкту інфраструктури області. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізовано.
Зазначимо, що починаючи від липня росіяни розпочали хвилю масових атак на залізничну інфраструктуру України, яка триває і досі.
Нагадаємо, Україну в ніч проти 23 вересня атакували ворожі безпілотники типу Shahed.