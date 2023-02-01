В Україні затвердили новий порядок бронювання військовозобов’язаних: подробиці

Підприємства, які належать до критично важливих, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до пів року.

Нещодавно уряд затвердив новий порядок бронювання працівників під час мобілізації. У Мінекономіки розповіли, що кількість військовозобов'язаних залежатиме від ситуації на фронті.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

Він додав, що міністерство має три сектори, на які орієнтується. Це:

забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

функціонування економіки;

забезпечення потреб населення.

"Кількість заброньованих військовозобов'язаних залежатиме від ситуації на фронті: як військовому, так і економічному", – сказав Фоменко.

Варто зазначити, що відповідно до нового порядку бронювання працівників, підприємства, які належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до пів року.

Раніше ми розповідали, хто в Україні має право на "бронь".

Мобілізація в Україні: хто з військовозобов'язаних може отримати бронь – Фоменко

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