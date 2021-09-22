В Україні затвердили перехід на латинку кримськотатарської мови

У 1992 році Курултай кримськотатарського народу ухвалив рішення про перехід на латинку, однак на практиці це рішення так і не було реалізоване до кінця.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні, 22 вересня, затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Про це інформує Урядовий портал.

Освітній процес кримськотатарською мовою буде переведений на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року. Алфавіт складається з 31 літери. Він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

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"Було проведено велику кількість консультацій з фахівцями – лінгвістами, освітянами-практиками, авторами текстів, митцями. Важливо те, що перехід на латинську графіку підтримують наші люди, які перебувають в окупованому Криму", — сказав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, затвердження латинської графіки — друге фундаментальне рішення щодо кримських татар у цьому році — на рівні з ухваленням закону про корінні народи.

"Відтепер кримськотатарська мова буде розвиватися у більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли або зараз переходять на латинську абетку", — зазначив Резніков.

Він нагадав, що латинську абетку використовує Азербайджан та Туркменістан. Узбекистан паралельно використовує дві абетки, а у Казахстані наразі триває перехід на латинку.

Кримськотатарська абетка:

до 1929 року — писемність на арабській графічній основі;

1929-1938 роки — писемність на латинській основі;

1938-1992 роки — писемність на основі кирилиці;

У 1992 році Курултай кримськотатарського народу ухвалив рішення про переведення алфавіту на латинську графіку. 9 квітня 1997 року Верховний рада Криму затвердила це рішення курултаю. Водночас наголошувалось на поступовому переході з кирилиці на латиницю в період до 1 вересня 2002 року. Однак фактично перехід на новий алфавіт не відбувся.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід з кирилиці перейти на латиницю. Ця пропозиція викликала широку дискусію у суспільстві.

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