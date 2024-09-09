В Україні затверджені вікові обмеження для водіїв: хто може сідати за кермо

В Україні для водіїв діють вікові обмеження, які відрізняються залежно від категорії транспортного засобу. Відповідальність за порушення цих обмежень є однаковою для всіх.

Про це пише Хвиля.

Щоб керувати різними видами транспортних засобів в Україні, потрібно мати відповідне водійське посвідчення. Водії мопедів і мотоциклів можуть отримати його з 16 років, для легкових авто і вантажівок — з 18 років, для машин з причепом і автопоїздів — з 19 років, а для автобусів — з 21 року.

Для отримання водійського посвідчення в Україні, потрібно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісних центрах МВС. Людина, яка не досягла встановленого віку для керування транспортом, не отримає документів на це право. Якщо водієві 16 років, він може отримати штраф у розмірі 3400 гривень за керування без документів. Якщо ж водій молодший за 16 років, штраф випишуть його батькам.

Віковий поріг для керування квадроциклами, легковими та вантажними автомобілями встановлено на рівні 18 років. Це стосується категорій "В" (легкові автомобілі) і "С" (вантажні автомобілі до 7,5 тонн).

З 19 років дозволено керувати транспортними засобами з важкими причепами, що включає категорії "ВЕ" (легковий автомобіль з причепом понад 750 кг) та "СЕ" (вантажний автомобіль з причепом).

Найвищий віковий поріг для керування автобусами та мікроавтобусами в Україні встановлено на рівні 21 року. Це стосується категорії "D", яка дозволяє водити транспортні засоби, призначені для перевезення понад 8 пасажирів.

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