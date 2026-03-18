ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
402
В Україні завершується опалювальний сезон: де вже відключають тепло

У Миколаєві завершують опалювальний сезон. Вже відомо, коли відключатимуть тепло в будинках.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Опалення / © pexels.com

У Миколаєві від 24 березня завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради у середу, 18 березня.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Як зазначили у міській раді, головною причиною для цього стало стійке потепління: упродовж трьох днів поспіль середньодобова температура повітря трималася вище +8°C, що є стандартною умовою для відключення систем.

«Опалення припинять від 24 березня на всіх об’єктах, окрім закладів соціальної сфери. Теплопостачання можуть продовжити у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями відповідних управлінь», — зазначили у міській раді.

Також додали, що повне припинення теплопостачання відбуватиметься поступово — комунальники та споживачі мають завершити всі технічні процеси протягом п’яти днів після ухвалення рішення.

У міській раді запевнили, що платіжки за опалення, а також суми пільг та субсидій будуть перераховані відповідно до фактичних дат завершення подавання тепла. Усі фінансові перерахунки теплопостачальні компанії мають виконати впродовж місяця.

Нагадаємо, в Україні знову почали швидше рости ціни. За даними Держстату, в лютому 2026 року інфляція в річному вимірі підвищилася до 7,6% (у січні цей показник був трохи нижчим — 7,4%).

Дата публікації
Кількість переглядів
402
Наступна публікація

