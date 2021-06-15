В Україні завершується основна сесія ЗНО: абітурієнти складають тест з географії

Іспит складатимуть 175 тисяч осіб.

Сьогодна, 15 червня, в Україні тестом з географії завершується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

На ЗНО з цього предмету зареєструвалися на нього понад 175 тисяч учасників. Традиційно іспит розпочнеться об 11:00, але за 10 хвилин до цього часу абітурієнтів до пунктів тестування вже не пускатимуть. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50.

З собою учасник ЗНО повинен мати:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорт або інший документн, що засвідчує особу;

запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Додаткова сесія ЗНО для тих, хто з поважних причин пропустив основну, стартує 26 червня, а від 1 липня в Україні розпочнеться вступна кампанія до вишів. Саме цього дня можна буде реєструвати спеціальні електронні кабінети вступників. За два тижні після цього університети почнуть приймати заяви та документи.

Як повідомлялося, 21 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з хімії. ЗНО триватиме до 15 червня. Тоді випускники шкіл складатимуть іспит з географії.

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