В Україні завершують опалювальний сезон: що буде з "Пунктами незламності"

Низка громад і міст по всій Україні вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону через потепління.

Вимкнення опалення дозволить краще збалансувати енергосистему країни та розпочати підготовку до наступної зими.

Про це розповів прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Через прийнятні погодні умови низка громад і міст вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Вимкнення опалення дозволить краще збалансувати енергосистему", – сказав він.

Прем'єр додав, що ремонти електромереж не зупиняються ані на хвилину. Нині вже триває накопичення ресурсів для наступної зими.

Водночас попри завершення опалювального сезону, "Пункти незламності" продовжать працювати. Їх функціонує по країні понад 10 тисяч. Уряд схвалив постанову, яка унормує питання переведення їх роботи на постійну основу та питання використання майна "Пунктів незламності", зокрема генераторів, старлінків та іншого обладнання.

Нагадаємо, у зв'язку з прогнозованим суттєвим потеплінням столиця України почала завершення опалювального сезону 28 березня. Згодом аналогічне рішення підтримали Львів і Тернопіль.

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