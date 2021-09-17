В Україні збільшать фінансування сектору безпеки та оборони: на що планують витратити гроші

В Україні збільшать фінансування сектору безпеки та оборони: на що планують витратити гроші

Секретар РНБО зазначив, що у 2022 році планують забезпечити житлом ветеранів-військовослужбовців.

РНБО прийняла рішення про збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.

Про це 17 вересня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Якщо у нас в 2021 році цей сектор фінансувався з позиції 5,93%, то ця позиція буде збільшена. І в 2022 році буде запланована та затверджена у бюджеті, відповідно до рішення РНБО, сума 5,95% від ВВП, що буде складати 319,4 мільярда гривень. Ці гроші підуть на те, що перш за все буде збільшене фінансове забезпечення наших військових, які перебувають у лавах ЗСУ. Буде підвищене забезпечення тих людей, які працюють у поліції", - пояснив Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що у 2022 році планують забезпечити житлом ветеранів-військовослужбовців.

"Всі програми, які були до цього часу проголосовані на засіданні РНБО, а це стосується наших ракетних програм, новітнього озброєння, військово-морських сил, програми по розвідці, вони будуть профінансовані на 100%", - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, Данілов заявив про необхідність переходу в Україні на латиницю замість кирилиці.

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