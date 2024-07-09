В Україні збільшать обсяги відключень світла 9 липня: які будуть графіки 

У вівторок, 9 липня, в Україні збільшать обсяги відключень світла через спеку. Крім того, з початком робочого тижня споживання електроенергії значно зросло.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Зранку і до 14.00 застосовуються дві черги графіків погодинних відключень. Далі - з посиленням спеки - планується застосовувати три-чотири черги", - розповіли в НЕК.

Зазначається, що вчора максимальне споживання електрики - з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні - на 10% перевищувало показник неділі, 7 липня.

Нагадаємо, у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики 9 липня. В Україні запроваджено ліміти на споживання електроенергії, а тому графіки будуть діяти упродовж всієї доби.

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